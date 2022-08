Mehrere leicht Verletzte : Kleintransporter fährt in Brüssel in Restaurantterrasse – Fahrer flüchtet

Kleintransporter fährt in Brüssel in Restaurantterrasse – Fahrer flüchtet

Brüssel Mitten in der Mittagszeit fährt im Brüsseler Zentrum ein Kleintransporter in die Terrasse von zwei Restaurants. Der Vorfall endet vergleichsweise glimpflich – doch er wirft viele Fragen auf.

Der Vorfall ereignete sich gegen 13 Uhr in der Rue Saint-Michel, die eine Seitenstraße der bekannten Brüsseler Einkaufsstraße Rue Neuve ist. In ihr haben sich vor allem Restaurants und Snack-Bars angesiedelt.

In Belgien waren zuletzt im März sechs Menschen ums Leben gekommen und mehr als drei Dutzend verletzt worden, weil ein Auto bei einer Karnevalsveranstaltung in der Gemeinde Strépy-Bracquegnies in eine Menschenmenge gerast war. Der Fahrer sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Ihm soll nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ein Prozess wegen Totschlags gemacht werden.