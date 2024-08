Nebel erschwert Suche Kleinflugzeug in Österreichs Bergen abgestürzt

Mehrere Personen hörten im Unfallgebiet der Brüggele Alpe ein Flugzeug und danach einen Knall. Auch zu diesem Zeitpunkt sei es sehr neblig gewesen, sagte der Polizeisprecher. Eine Such- und Rettungsaktion mit rund 200 Personen wurde in Gang gesetzt. Die Einsatzkräfte fanden aber vorerst nur einzelne Wrackteile. Die eigentliche Absturzstelle mit der Fluggastzelle wurde bisher nicht genau lokalisiert. Die Suche werde am Dienstag fortgesetzt, sagte der Sprecher.