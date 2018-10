Klebt Donald Trump Klopapier am Schuh? Panne beim Einstieg in die Air Force One

Beim Einsteigen in die Air Force One : Was klebt denn Donald Trump hier am Schuh?

Düsseldorf Donald Trump steigt aus seiner Limousine und geht die Stufen zur Air Force One - solche Szenen hat man schon öfter gesehen. Was sie hier besonders macht, hängt am Schuh des US-Präsidenten.

Donnerstag, in Minneapolis: Die gepanzerte Limousine des US-Präsidenten fährt bis vor die Gangway, die in sein Flugzeug führt. Der mächtigste Mann der Welt steigt aus und geht die Stufen hoch. Doch was ist das? Unter seinem linken Schuh hängt ein Stück - Klopapier. Das jedenfalls vermuten tausende Beobachter auf Twitter, Reddit und Facebook, wo das Video kursiert.

Ob es sich nun tatsächlich um Toilettenpapier handelt oder eher um ein Taschentuch oder ein Stück Zewa-Rolle, ist für unsere Redaktion nicht ohne weiteres belegbar. Fakt ist: Der Präsident der Vereinigten Staaten hat im Video weißes, flattriges Material am Fuß. Und es sieht verdammt nach Klopapier aus.

Donald Trump steigt damit alle Stufen hoch, dreht sich oben noch einmal um und winkt. Dann verschwindet er mit seinem Anhängsel im Flugzeug.



Im Netz sorgt das Video für eine Menge Spott und lustige Kommentare. Ein Nutzer bei Reddit etwa sieht den Präsidentenauftritt auf dem gleichen Slapstick-Level wie den Klamaukfilm „Die nackte Kanone“. Ein anderer Kommentator greift den Hinweis auf und meint, würde Hauptdarsteller Leslie Nielsen noch leben, müsste er unbedingt die Rolle des Donald Trump in einer Dokumentation über dessen Präsidentschaft übernehmen.

Ein weiterer Reddit-Nutzer fragt sich, wie sehr Trumps Leute ihn wohl hassen müssen, dass keiner seiner Mitarbeiter ihn auf die Panne hinweist.

Spannend wäre noch zu erfahren, ob der US-Präsident auch wieder mit dem Papier am Schuh aus der Air Force One ausgestiegen ist.

