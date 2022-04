Kauf zu spät öffentlich gemacht : Klage gegen Elon Musk im Zusammenhang mit Twitter-Investment

San Francisco In der Klage wird Multimilliardär Elon Musk vorgeworfen, den Kauf von Twitter-Anteilen zu spät veröffentlicht zu haben. So habe er weitere Anteile zu einem günstigeren Preis kaufen können, bevor der Kurs nach oben ging.

Tesla-Chef Elon Musk könnte bei seinem Aufstieg zum größten Twitter-Aktionär gegen das Gesetz verstoßen haben. Das zumindest wird ihm in einer am Dienstag in New York eingereichten Klage vorgeworfen, der zufolge der Multimilliardär rechtswidrig die Veröffentlichung seines Investments in das Social-Media-Unternehmen hinauszögerte, um so mehr Anteile zu niedrigeren Preisen erwerben zu können.