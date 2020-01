In flagranti erwischt : Kiss-Cam im Stadion filmt heimliche Affäre von Ehemann - jetzt hofft er auf Vergebung seiner Frau

Quito Was passiert, wenn man in einem Stadion von der Kiss-Cam gefilmt wird? Eigentlich freut man sich über den kurzen Ruhm. In Ecuador ist das allerdings komplett daneben gegangen.

Vor allem in den US-Stadien gehören sie dazu wie Hotdogs, Bier und Chips: Die Kiss-Cams. Paare werden zufällig von einer Kamera eingefangen, sie sind auf den großen Leinwänden in der Arena zusehen. Das Ziel ist klar: Sie müssen sich küssen. Auch in Ecuador sind die Kiss-Cams offenbar beliebt – und nach einem skurrilen Vorfall in aller Munde. Ein Mann verhielt sich beim Spiel Barcelona SC gegen Delfin ein wenig zu seltsam, als er mit seiner vermeintlichen Freundin von der Kiss-Cam im Stadion eingefangen wurde. Die beiden küssten sich bereits, als er bemerkte, dass er gefilmt wird. Plötzlich ließ er von ihr ab, guckte beschämt nach unten und nahm seine Arme von ihren Schultern.

When you kiss your side chick and realize your marriage is over cuz you're on camera 😂😂😂



pic.twitter.com/JaETF4sYhD — Roger Gonzalez (@RGonzalezCBS) January 19, 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Twitter. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Twitter, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Ein Sportjournalist des US-Senders CBS hatte die Reaktion eingefangen. Der CBS-Reporter schrieb unter seinen Tweet: „Wenn du deine Affäre küsst und du dann merkst, dass deine Ehe im Eimer ist, weil alles auf Kamera festgehalten wird.“ Wieso verhielt sich der Mann so? Darüber wurde bei Twitter wild spekuliert. Der Clip ist viral gegangen, hatte nach kurzer Zeit mehr als 25 Millionen Aufrufe in dem sozialen Netzwerk.

Mittlerweile ist klar, wer der Mann ist, der so unbeholfen bei der Kiss-Cam reagiert hat. Es handelt sich um Deyvi Andrade, der jetzt ein Social-Media-Star ist. Ungewollt, muss man hinzufügen. Denn wie sich herausstellte, war die Frau neben ihm gar nicht seine Freundin, sondern eine Affäre. Sogar seine richtige Freundin hat das Video gesehen - und sich von ihm getrennt.

GRACIAS A LAS VARIAS PERSONAS QUE SE OFRECEN A DARME CONSEJOS Y CIERTA ASESORÍA, POR EL MOMENTO SOLO PIENSO EN IR A TERAPIA PSICOLÓGICA POR TODO ESTO QUE ME AH AFECTADO, YO NO ESTABA PREPARADO PARA ESTO 😔 Gepostet von Deyvi Andrade Urgiles am Montag, 20. Januar 2020 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Auf seinem Facebook-Account äußerte er sich nun über den Vorfall und schrieb: „Wäre eine Frau an meiner Stelle gewesen, was hättet ihr gemacht? Ich werde meine Ehre verteidigen und auch bis zum Ende meinen Stolz als Mann.“ Im Internet gebe es verschiedene Videos, auf denen zu sehen ist, wie Frauen ihre Männer betrügen. „Darauf wurde aber nie so sehr herumgeritten. Ich hoffe, dass ihr so etwas nie erleben werdet“, so Andrade weiter. Er bezeichnet sich selbst als Opfer: „Ihr habt bereits meine Beziehung zerstört, was wollt ihr also noch?“

Den Kampf um seine Freundin hat er noch nicht aufgegeben: „Ich bin so durch den Wind, aber ich will zurück zu dir.“