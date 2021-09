Verhaftung kurz vor Flucht auf Kanaren : Kioskbesitzer stiehlt 70-Jähriger Rubbellos mit 500.000 Euro Gewinn

Rom Ein Ladenbesitzer soll einer Kundin ein Rubbellos mit einem Gewinn von 500.000 Euro gestohlen haben - nun wurde der Mann am Flughafen von Rom verhaftet. Er wollte sich auf die Kanarischen Inseln absetzen.

Der Tatverdächtige habe ein Flugticket auf die zu Spanien gehörenden Kanarischen Inseln bei sich gehabt, teilte die Grenzpolizei am Montag mit. Der Mann hatte in Italien über mehrere Tage für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er laut Polizeiangaben am vergangenen Donnerstag mit dem wertvollen Los einer 70-Jährigen geflohen war.