Skandal bei Hofe Wie rassistisch sind die britischen Royals?

So schnell hat der Buckingham Palast selten reagiert. Nur Stunden nachdem die schwarze Aktivistin Ngozi Fulani auf den sozialen Medien gepostet hatte, wie sie bei einem Empfang im Schloss behandelt wurde, kam am Mittwoch eine offizielle Entschuldigung. „Unakzeptable und zutiefst bedauerliche Bemerkungen sind gemacht worden. Wir haben in dieser Sache mit Ngozi Fulani Kontakt aufgenommen“, sagte ein Sprecher des Königshauses. „In der Zwischenzeit will die betroffene Person ihre profunde Entschuldigung ausdrücken und tritt von ihrer Rolle mit sofortiger Wirkung zurück.“