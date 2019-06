Besuch bei Trump : Kim Kardashian West wieder im Weißen Haus

Washington Kim Kardashian West hat erneut US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus besucht, um sich für Straftäter einzusetzen. Der 38-jährige US-Fernsehstar lässt sich zur Anwältin ausbilden und engagiert sich für Reformen im Strafvollzug.

US-Fernsehstar Kim Kardashian West (38, „Keeping Up with the Kardashians“) ist erneut zu Besuch im Weißen Haus gewesen. Kardashian West setzte sich bei einer Veranstaltung von US-Präsident Donald Trump am Donnerstag für die Wiedereingliederung entlassener Straftäter ins Arbeitsleben ein. „Es ist wirklich so eine Ehre, heute hier zu sein“, sagte sie. Kardashian West lässt sich derzeit zur Anwältin ausbilden. Sie lerne dabei viel, sagte sie.