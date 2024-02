Dramatische Szenen Killer Mike nach dreifachem Gewinn bei Grammys festgenommen

Erst gewann er drei Grammys - dann ist Rapper Killer Mike einem Bericht zufolge festgenommen worden. Ein von einem Reporter des „Hollywood Reporter“ veröffentlichtes Video zeigte den Musiker, der mit bürgerlichem Namen Michael Render heißt, wie er in Handschellen an einen unbekannten Ort in der Arena gebracht wurde, in der die Grammy-Verleihung am Sonntagabend in Los Angeles stattfand.