„Killer der Meere“ Blaukrabben überrennen die Adriaküste

Die ursprünglich von der amerikanischen Atlantikküste stammende Art hat sich in den vergangenen Jahren im Mittelmeerraum verbreitet. Während ihr Vorkommen in Spanien, Südfrankreich und Tunesien bereits bekannt war, ist nun offenbar Italien an der Reihe. Die Blaukrabbe lebt und frisst in der Lagune von Orbetello in der Toskana. Sie wurde in diesem Jahr erstmals an der Tibermündung und in Ostia in der Region Latium entdeckt. In der Adria ist sie bereits länger zu Hause, aber nicht in diesem Ausmaß. Die Blaukrabbe gilt als Allesfresser und hat keine natürlichen Feinde im Mittelmeerraum. Deshalb ihre rasante Vermehrung.