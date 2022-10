Cannabis-Legalisierung : In welchen Teilen der Welt Kiffen erlaubt ist

In welchen Teilen der Welt Kiffen erlaubt ist

Düsseldorf In Deutschland rückt die Legalisierung von Cannabis immer näher. Kürzlich wurden erste Eckpunkte aus dem Gesetzesentwurf des Gesundheitsministeriums bekannt. Welche Regeln das Papier vorsieht und wie es in anderen Ländern um eine Legalisierung steht.

In ihrer Koalitionsvereinbarung hatte die Ampel 2021 festgelegt, dass Cannabis legalisiert werden soll. Den entsprechenden Gesetzentwurf möchte Lauterbach um den Jahreswechsel vorlegen, es kursieren allerdings bereits jetzt erste Eckpunkte aus dem Papier des Bundesgesundheitsministeriums.

Medienberichten zufolge soll nicht nur der Eigenanbau von Cannabis straffrei werden, sondern auch der Verkauf und die Beschaffung. Damit könnten Menschen ab 18 Jahren künftig 20 Gramm Cannabis straffrei kaufen und besitzen. Das Cannabis darf dann allerdings nur 15 Prozent des berauschenden Wirkstoffs THC enthalten. Jugendliche zwischen 18 und 21 Jahren dürfen nur Produkte mit 10 Prozent kaufen. Zusätzlich soll der Handel in bestimmten Geschäften mit einer Lizenz erlaubt werden.

Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, dass ein Werbeverbot für Cannabis-Produkte gelten soll und keine Coffeeshops in der Nähe von Schulen und Jugendeinrichtungen eröffnet werden dürften. Zudem solle beim Verkauf eine Umsatzsteuer und eine Cannabis-Steuer erhoben werden.

Doch wie sieht es eigentlich in anderen Teilen der Welt aus? Nicht immer entscheiden sich Länder vollständig dafür, Cannabis zu legalisieren. In manchen Ländern wird der Besitz und Konsum von Drogen lediglich entkriminalisiert oder liberalisiert. Wie unterschiedlich Portugal, Uruguay und Tschechien den Umgang mit Cannabis handhaben, zeigen wir in unserer Infostrecke.