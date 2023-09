Künstliche Intelligenz bei Brandschutz Wie KI im Kampf gegen Waldbrände helfen kann

Weltweit tobten in diesem Sommer durch den Klimawandel angefachte Wald- und Buschbrände. Von der hawaiianischen Insel Maui bis zum Mittelmeer kosteten sie Menschen das Leben und brachten Feuerwehrleute an den Rand der Erschöpfung. Infolge der Erderwärmung werden die Brände größer und intensiver. Entsprechend drängend ist der Bedarf an neuen Lösungen. Hier kommt Künstliche Intelligenz ins Spiel.