Krankheitsfälle deutlich gestiegen Fünf Babys in England an Keuchhusten gestorben

Die Zahl der Keuchhusten-Fälle in England ist in diesem Jahr drastisch gestiegen. Das teilte die Gesundheitsbehörde UKHSA (UK Health Security Agency) am Donnerstag mit. Demnach erkrankten allein im größten britischen Landesteil zwischen Jahresbeginn und Ende März knapp 2800 Menschen an Keuchhusten - mehr als dreimal so viele wie im gesamten vergangenen Jahr. Fünf Babys starben demnach im ersten Quartal 2024 an der Krankheit.