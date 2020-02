Keine Verletzten : Briefe mit Sprengstoff in Niederlanden explodiert

Amsterdam/Kerkrade Bei zwei Unternehmen in den Niederlanden sind vermutlich mit Sprengstoff gefüllte Briefe explodiert. In den vergangenen Wochen waren mehrfach Briefe entdeckt worden, die mit Sprengstoff gefüllt waren. Steckt ein Serientäter dahiner?

Bei den jüngsten Fällen wurde niemand wurde verletzt, wie die Polizei am Mittwoch über Twitter mitteilte. Die Explosionen ereigneten sich am Morgen in Amsterdam und in Kerkrade direkt an der Grenze zu Nordrhein-Westfalen. Ob es einen Zusammenhang zwischen den beiden Vorfällen gibt, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. In beiden Fällen explodierten die Briefe in den Poststellen der Unternehmen. Unklar war auch, wie groß der Schaden ist.