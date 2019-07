Drama in Kentucky : Hier verbrennen 45.000 Fässer Jim-Beam-Whiskey

Versailles In einer Lagerhalle des Herstellers Jim Beam mit 45.000 Fässern des Whiskeys ist ein Feuer ausgebrochen. Augenzeugen berichten von einem starken Geruch nach Bourbon in der Luft.

Bei einem Brand in einer Whiskey-Destillerie in Kentucky sind rund 45.000 Fässer Bourbon ein Raub der Flammen geworden. Die Hitze sei so gewaltig gewesen, dass Feuerwehrfahrzeugen die Scheinwerfer geschmolzen seien, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Drei weitere Lagerhäuser seien gerettet worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Brandursache sei möglicherweise ein Blitzschlag.