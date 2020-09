Tote Frau im See in Kensington : Leichenfund vor dem Zuhause von Kate Middelton und Prinz William

Tote Frau im See in Kensington

Der See vor dem Kensington Palast in London, dem Zuhause von der Familie von Kate Middleton und Prince William. Foto: AP/Kirsty Wigglesworth

London Im See vor dem Kensington Palast wurde die Leiche einer Frau geborgen. Über die Identität der Toten gab es zunächst eine Falschmeldung. Kate und William besuchten die Queen in Schottland als die Leiche entdeckt wurde.

Im See vor dem Palast, in dem Kate Middleton und Prinz William leben, ist die Leiche einer Frau gefunden worden. Die Leiche wurde bereits am Samstag aus dem runden Teich geborgen, der sich im Park vor dem offiziellen Anwesen der Familie an den Kensington Gardens befindet.