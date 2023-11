Sintflutartige Regenfälle Mindestens 15 Tote bei Überschwemmungen in Kenia

Seit Beginn der Regensaison kamen in der äthiopischen Region Somali mehr als 20 Menschen ums Leben, mehr als 12.000 mussten nach Angaben der Regionalregierung ihre Häuser verlassen. In Somalia starben laut einem Ocha-Bericht vom vergangenen Samstag mindestens 14 Menschen, über 47.000 mussten in Sicherheit gebracht werden.