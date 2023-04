Waldsiedlung in Kenia Sektenmitglieder hungern sich zu Tode – „um Jesus zu treffen“

Die Behörden in Malindi hatten demnach am Donnerstag einen Hinweis erhalten, dass Anhänger eines örtlichen Pastors sich in der Hoffnung, „Jesus zu treffen“, in einem Waldgebiet zu Tode hungerten. „Das Team konnte einige Haushalte erreichen und fünfzehn Menschen retten, von denen sechs ausgemergelt und in kritischem Zustand waren“, teilte die Polizei mit. Während des Rettungsvorgangs seien vier von ihnen gestorben. Die verbliebenen elf wurden in ein Krankenhaus gebracht.