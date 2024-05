Fluten in Ostafrika So sind Safari-Touristen in Kenia vom Hochwasser betroffen

Auch in anderen Teilen Kenias haben Fluten verheerende Schäden angerichtet. Ein Regierungssprecher berichtete am Mittwoch, die Zahl der in den Fluten ums Leben gekommenen Menschen sei nunmehr auf mindestens 179 gestiegen. Rund 90 Menschen werden noch vermisst. Mehrere wichtige Transportstraßen sind unterbrochen, knapp 200.000 Menschen sind obdachlos geworden, weil ihre Häuser von den Fluten zerstört wurden. Die kenianische Regierung hat alle Menschen in von Überflutung betroffenen Gebieten etwa an Flüssen und Dämmen aufgerufen, ihre Häuser und Wohnungen bis Mittwochabend zu verlassen.