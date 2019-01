Schusswechsel mit Sicherheitskräften: Explosion bei Hotel in Kenias Hauptstadt Nairobi

Explosion bei Hotel in Kenias Hauptstadt Nairobi

Nairobi Brennende Autos, Explosionen und Schusswechel an einem Luxushotel in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Es gibt Verletzte. Ob es sich um einen Anschlag handelt, ist unklar.

In Kenias Hauptstadt Nairobi ist es in der Nähe eines Hotels zu einer Explosion und Schüssen gekommen. Live-Bilder im Fernsehen zeigten am Dienstag brennende Autos vor dem Hotel und Schüsse waren gelegentlich zu hören. Verletzte wurden aus dem Gebäudekomplex rund um das Hotel Dusit getragen. Ob es sich um einen Terroranschlag handelte, war zunächst unklar. Das Luxushotel befindet sich unweit des Westgate-Einkaufszentrums, wo 2013 bei einem Terroranschlag mindestens 67 Menschen starben.