Tragödie nach Schulschluss : 14 Kinder sterben bei Panik in kenianischer Grundschule

14 Kinder sterben bei Panik in kenianischer Grundschule

Nairobi Bei einer Massenpanik in einer kenianischen Grundschule sind am Montag 14 Kinder ums Leben gekommen. 39 Schülerinnen und Schüler seien verletzt worden, teilte Polizist David Kabena mit. Der Grund war zunächst unklar.

Das Unglück ereignete sich nach Angaben der Polizei am Nachmittag nach Schulschluss, als die Kinder die Schule in Kakemega im Westen des Landes verließen. „Ich weiß, dass es Leute gibt, die denken könnten, diese Kinder nutzten immer den gleichen Eingang und Ausgang, was könnte heute passiert sein? Gab es eine Explosion?“, sagte Kommissarin Anne Ngetich. „Nein, da war nichts, nichts Physisches, das wir festgestellt haben.“ Die Behörden ermitteln.