„Toxisches Gut“ an Bord : Frachtflugzeug mit acht Menschen an Bord stürzt in Griechenland ab

Frachtflugzeug mit acht Menschen an Bord stürzt in Griechenland ab

Eine Flamme ist inmitten der Trümmer eines Antonow-Frachtflugzeugs in Nordgriechenland zu sehen, das in der Nähe der Stadt Kavala abgestürzt sein soll. Foto: dpa/Giannis Papanikos

Kavala Was genau die Antonow geladen hatte, ist noch nicht bekannt. Doch nach dem Absturz des Frachtflugzeugs haben die Behörden die Anwohner nahe der Unglücksstelle aufgefordert, die Häuser nicht zu verlassen.

Fenster zu, Aircondition aus, Häuser nicht verlassen - nach dem Absturz eines Frachtflugzeugs am Samstagabend im Nordosten Griechenlands haben sich an der Unglücksstelle beißende Dämpfe verbreitet. Das Bürgerschutzministerium schickte eine entsprechende Warn-SMS an die Anwohner. Die Antonow An-12 soll zwölf Tonnen „toxisches Gut“ an Bord gehabt haben, berichtete der Staatssender ERT in der Nacht zum Sonntag. Um was genau es sich bei der Fracht handelte, wurde zunächst nicht bekannt. Bei dem Unglück waren alle acht Besatzungsmitglieder des Fliegers ums Leben gekommen.