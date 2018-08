Katholische Kirche lehnt Todesstrafe nun unter allen Umständen ab

Rom Bisher schloss die katholische Kirche die Todesstrafe als letztes Mittel nicht prinzipiell aus. Damit soll aber jetzt Schluss sein. Der Vatikan will sich für die weltweite Abschaffung der Todesstrafe einsetzen.

Papst Franziskus erklärt die Todesstrafe für unvereinbar mit dem katholischen Glauben. Der Vatikan teilte am Donnerstag mit, der Papst habe den Katechismus - die Leitlinie der katholischen Lehre - entsprechend überarbeitet. Die Todesstrafe sei unzulässig, weil sie gegen die Würde des Menschen verstoße, heißt es nun darin.

„Deshalb lehrt die Kirche im Licht des Evangeliums, dass die Todesstrafe unzulässig ist“, heißt es nun im Katechismus Nummer 2267. Die Kirche setze sich „mit Entschiedenheit“ für die Abschaffung der Todesstrafe in der ganzen Welt ein. Diese Form der Strafe stehe im Widerspruch zum Evangelium. Der neue Text wurde bereits im Mai vereinbart, aber erst am Donnerstag veröffentlicht.

In einem Begleitbrief erklärte der Präfekt für die Kongregation für die Glaubenslehre, Kardinal Luis Ladaria, die neue Formulierung stehe nicht im Widerspruch zur alten Lehre, sondern stelle eine Evolution dar. Falls politische oder soziale Situationen in der Vergangenheit die Todesstrafe zu einer akzeptablen Möglichkeit zum Schutz des Gemeinwohls gemacht hätten, herrsche heute der Gedanke vor, dass ein Mensch seine Würde niemals verliere, selbst wenn er ein schweres Verbrechen begangen habe, erklärte Ladaria. Außerdem verfüge die Justiz inzwischen über wirksamere Haftsysteme, die sowohl die Sicherheit der Bürger garantierten als dem Täter eine Möglichkeit zur Besserung ließen.

Papst Franziskus hat in der Vergangenheit die Todesstrafe wiederholt abgelehnt und erklärt, sie sei nie gerechtfertigt. Im vergangenen Oktober kündigte er an, den Katechismus entsprechend zu verändern. Die Todesstrafe bedeute, menschliches Leben zu töten, das in den Augen des Schöpfers heilig sei, sagte er.