Katholiken in den USA Daten von Dating-Apps sollen schwule Priester outen

Laut seiner Webseite will der Verband Geistlichen zur Seite stehen, die sich an die Kirchenlehre und an die Heilige Schrift halten. Der Präsident des CLCR-Verbandes, Jayd Henricks, hat die Datensammlung seiner Organisation in einem Aufsatz im konservativen Magazin „First Things“ bestätigt. Man wolle Technologie im Dienst der Kirche und der Bischöfe einsetzen. Die Daten hätten gezeigt, dass manche Geistliche „ihr Interesse an Handlungen öffentlich bekannt machen, die ihrem Versprechen des Zölibats widersprechen“.