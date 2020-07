Kostenpflichtiger Inhalt: Brand zerstört Orgel in Kathedrale von Nantes : „Das ist ein sehr trauriger Tag“

Foto: AFP/SEBASTIEN SALOM-GOMIS 8 Bilder Großbrand in der Kathedrale von Nantes

Fassungslosigkeit in Nantes: Bei einem Feuer in der spätgotischen Kathedrale ist die Orgel völlig zerstört worden. Die Anteilnahme ist groß, auch weil Erinnerungen an den Brand von Notre-Dame in Paris geweckt wurden. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Brandstiftung.