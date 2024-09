Implosion bei Titanic-Tauchgang Ex-Chefingenieur erhebt Vorwürfe gegen Oceangate-Mitgründer

„Ich steige da nicht ein“, habe er zu Oceangate-Mitgründer Stockton Rush gesagt, berichtete Tony Nissen, als er am Montag als erster Zeuge in einer Untersuchung der US-Küstenwache aussagte. Das Unglück am 18. Juni 2023 löste eine weltweite Debatte über die Zukunft privater Tiefseeerkundungen aus.