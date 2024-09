Implosion bei Titanic-Tauchgang Letzter Funkspruch veröffentlicht – Ex-Chefingenieur erhebt schwere Vorwürfe

Der Präsentation zu entnehmen ist, dass die Besatzungsmitglieder der „Titan“ per Textnachrichten mit Helfern an Bord des Schiffs „Polar Prince“ kommunizierten. Sie tauschten sich noch zu Tiefe und Gewicht des Tauchboots „Titan“ aus, kurz danach brach der Kontakt ab. Die Schiffsbesatzung fragte dann wiederholt, ob die „Titan“ die „Polar Prince“ noch auf der Anzeige an Bord sehen könne. Eine der letzten Antworten von der „Titan“ war dann „Alles gut hier“.