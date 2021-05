Acht Schüler unter den Opfern : Mindestens elf Tote bei Angriff auf russische Schule

Einsatzkräfte am Tatort in Kasan. Foto: dpa/Maksim Bogodvid

Kasan Bei einem bewaffneten Angriff auf eine Schule in der russischen Großstadt Kasan sind mehrere Menschen, darunter viele Schüler, getötet worden. Die Schule wurde abgeriegelt. Unklar ist weiter, um wie viele Attentäter es sich handelt.

Nach dem tödlichen Schusswaffenangriff auf eine Schule im zentralrussischen Kasan ist der zweite Schütze offenbar getötet worden. Der Angreifer, der sich in dem Schulgebäude verschanzt habe, sei vorläufigen Informationen zufolge getötet worden, berichteten am Dienstag die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Interfax unter Berufung auf Sicherheitskreise. Zuvor war demnach ein Jugendlicher festgenommen, der ebenfalls an dem Angriff beteiligt gewesen sein soll.