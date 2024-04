Schlimmste Überschwemmungen seit 30 Jahren Tausende Menschen in Kasachstan evakuiert

In Kasachstan haben wegen der schlimmsten Überschwemmungen seit Jahrzehnten rund 16.000 Menschen ihre Häuser verlassen müssen. Wie das Katastrophenschutzministerium am Dienstag im Onlinedienst Telegram mitteilte, waren unter den Evakuierten auch 6000 Kinder. Besonders schlimm betroffen sind demnach fünf Regionen im Norden und Osten des Landes, die an der Grenze zu Russland liegen. 50 Ortschaften seien vom Verkehrsnetz abgeschnitten.