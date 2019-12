Unmittelbar nach dem Start : Passagierjet in Kasachstan abgestürzt - mindestens 14 Tote

Almaty In Kasachstan sind bei einem Absturz einer Passagiermaschine mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Das Unglück ereignete sich unweit der Stadt Almaty.

Beim Absturz eines Passagierflugzeugs in Kasachstan sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Stadtverwaltung von Almaty am Freitag mitteilte, wurden weitere 17 Insassen der Maschine der kasachischen Fluggesellschaft Bek Air mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert.

In ersten örtlichen Medienberichten nach dem Unglück war noch von neun Toten und neun Verletzten die Rede gewesen. Nach Angaben des kasachischen Verkehrsministeriums hatte die Maschine am Morgen kurz nach dem Start vom Flughafen der Millionenstadt Almaty rasch an Höhe verloren. Sie prallte daraufhin in eine Betonmauer.

Von den Behörden verbreitete Bilder zeigten, dass die Maschine in mindestens zwei Teile zerbrochen war. Ihre Nase und andere vordere Teile waren in ein zweistöckiges Gebäude gebohrt, das schwer beschädigt wurde. Die Bilder deuteten darauf hin, dass die Maschine offenbar nicht in Flammen aufgegangen war. Rettungsmannschaften waren in großer Zahl im Schnee an dem Wrack im Einsatz.