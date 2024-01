Hitzige Debatte in Spanien Wie sexy darf Jesus sein?

„Wir fordern den sofortigen Rückzug des Plakats“, heißt es in einem Aufruf für eine Unterschriftenkampagne auf der Plattform Change. Das Werbebild repräsentiere nicht den tiefen Glauben und die religiöse Hingabe in Sevilla. In wenigen Tagen unterschrieben bereits Tausende. Auch in den sozialen Netzwerken kocht die Empörung über die mutmaßliche „Verweiblichung“ und „homosexuelle“ Darstellung von Jesus hoch. Das Plakat sei „eine Schande“ und gleiche eher einer Werbung für eine Gay-Pride-Veranstaltung als für die Osterwoche.