Masken und Marco Polo Legendärer Karneval in Venedig hat begonnen

Mit farbenfrohen eleganten Kostümen und phantasievoll verzierten Masken hat am Samstag der traditionelle Karneval in Venedig begonnen. Die Festivitäten in der italienischen Lagunenstadt ehren dieses Jahr den legendären Seefahrer und Entdecker Marco Polo, der vor 700 Jahren starb, und stehen unter dem Motto „Gen Osten: Die unglaubliche Reise des Marco Polo“.