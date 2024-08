Hurrikan-Warnungen Tropensturm „Ernesto“ wütet im Nordosten der Karibik

Tropensturm „Ernesto“ hat am Dienstag auf dem Weg Richtung Puerto Rico im Nordosten der Karibik gewütet. Die Behörden in dem mit den USA assoziierten Freistaat verordneten Schulschließungen, öffneten Notunterkünfte und brachten Dutzende Puerto-Rico-Amazonen - die letzte Papageienart, die nur auf Puerto Rico vorkommt - in hurrikansicheren Räumen unter.