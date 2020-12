Hai-Angriff : Hai tötet französische Touristin in der Karibik

San Juan Vor der Küste des französischen Überseegebiet Saint Martin hat ein Hai eine Frau getötet. Für 48 Stunden wurde das Schwimmen in der beliebten Bucht verboten. Es war der erste Hai-Angriff vor der Insel seit 2005.

Eine 38-jährige französische Touristin ist in der Karibik von einem Hai getötet worden. Das Tier habe der Frau am Donnerstag rund 150 Meter vor der Küste des französischen Überseegebiets Saint-Martin ein Bein abgebissen, sagte Regierungssprecher Alain Rioual. Es sei das erste Mal in der jüngeren Geschichte von Saint Martin, dass es zu einem solchen tödlichen Angriff gekommen sei. Experten zufolge kommt es in dem Bereich der Karibik generell sehr selten zu Hai-Attacken.