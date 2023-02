Laut Behörden Deutscher in Touristenmetropole Kapstadt vermisst

Der 22-jährige Mann sei nach Angaben der Polizei am 6. Februar in das Land am Südzipfel Afrikas eingereist und seit Mittwoch nicht mehr gesehen worden. Der junge Mann habe demnach am Morgen des 15. Februar seine Unterkunft in einem Vorort von Kapstadt verlassen und sei zuletzt in dem berühmten Einkaufszentrum V&A Waterfront gesehen worden.