19.000 Rinder seit Wochen auf Schiff „Der Gestank an Bord ist unvorstellbar“

Das Schiff hatte am Sonntag im Kapstädter Hafen angedockt, der direkt an die Innenstadt grenzt. Der südafrikanische Tierschutzverbund NSPCA hatte die „Al Kuwait“ nach eigenen Angaben besichtigt und wies in einer Mitteilung auf „die schrecklichen Bedingungen“ der Tiere hin, die sich bereits seit zweieinhalb Wochen an Bord befänden. Die Tiere stehen demnach tief „in Kot und Ammoniak“. „Der Gestank an Bord ist unvorstellbar“, sagte der Veterinärberater des Verbunds, Bruce Marock.