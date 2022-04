Kongress in Washington : Verdächtiges Flugzeug löst Evakuierung des US-Kapitols aus

Washington Mitarbeiter des derzeit nicht tagenden US-Kongresses in Washington sind am Mittwoch wegen eines verdächtigen Flugzeuges evakuiert worden. Kurz darauf gab die Polizei Entwarnung.

Weder das US-Repräsentantenhaus noch der Senat, die beide in dem Gebäudekomplex untergebracht sind, hatten zu dem Zeitpunkt eine Sitzung. Der Vorfall löste Erinnerungen an die Terroranschläge des 11. September 2001 aus, als Islamisten Passagierflugzeuge in das World Trade Center in New York sowie das US-Verteidigungsministerium in Washington flogen.