Blutbad in Kansas City : Zwei Männer erschießen vier Menschen in US-Bar

Zwei Männer erschießen vier Menschen in US-Bar

Blutbad in Kansas City

Kansas City Die US-Polizei sucht nach einer Schießerei in einer Bar in Kansas City zwei Männer, die vier Menschen erschossen haben sollen. Dem Vorfall soll ein Streit vorausgegangen sein. Fünf weitere Menschen wurden verletzt.

Beide Täter sind noch immer auf der Flucht. Sie sollen am Sonntagmorgen gegen 1.30 Uhr Ortszeit in einer Bar in Kansas City im Mittleren Westen der USA das Feuer mit Pistolen eröffnet haben. Vier Menschen kamen durch die Schüsse zu Tode, fünf weitere wurden verletzt. Das berichten amerikanische Medien und berufen sich auf die Erklärungen der örtlichen Behörden.