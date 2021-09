Kanarische Insel : Vulkan auf La Palma ausgebrochen

La Palma Auf der Kanareninsel La Palma ist ein Vulkan der Kette Cumbre Vieja ausgebrochen. Das teilte das Vulkanologische Institut der Kanaren am Sonntag mit. Bewohner solten sich in Sicherheit bringen.

Als Vorsorgemaßnahme waren Bewohner aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu begeben. Die Anordnung galt am Sonntag für Einwohner mit eingeschränkter Mobilität in Dörfern nahe dem Zentrum der Aktivität. Einige sollten in einer militärischen Einrichtung auf der Insel unterkommen. Dabei erklärten Regierungsexperten noch, dass eine Eruption nicht kurz bevorstehe.