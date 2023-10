Hunderte Flüchtlinge erreichen EU Kanarische Insel El Hierro ist „Spaniens Lampedusa“

Allein am Freitag erreichten 900 afrikanische Bootsflüchtlinge die Insel El Hierro. In den vergangenen Tagen strandeten fast 1.800 Flüchtlinge auf der kleinsten Insel der spanischen Inselgruppe. Spanische Medien bezeichnen El Hierro bereits als „Spaniens Lampedusa“ in Anspielung auf die italienische Mittelmeerinsel, die in den vergangenen Jahren zum Symbol der illegalen Migration nach Europa geworden ist.