“Gift in jedem Zug“ : Kanada will Gesundheitswarnung auf jeder Zigarette

Toronto Gesundheitswarnungen künftig nicht nur auf den Zigaretten-Packungen? Die kanadische Regierung zumindest will weitergehen und hat Warnbotschaften an Raucher auf jeder einzelnen Zigarette angekündigt.

Gesundheitswarnungen auf jedem Tabakprodukt könnten sicherstellen, dass die Botschaft auch ankomme sagte die für seelische Gesundheit und Suchtkrankheiten zuständige Ministerin Carolyn Bennett am Freitag. Das gelte insbesondere für Jugendliche, die oft einzelne Zigaretten untereinander verteilten, so dass nicht jeder die Verpackung sehen könne.

Die Beratung über Bennetts Pläne sollte am Samstag beginnen. In Kraft treten könnte die Regelung in der zweiten Hälfte kommenden Jahres. Was dann genau auf den Zigaretten stehen soll, stehe noch nicht fest, sagte Bennett. Es gebe aber schon einen Vorschlag: „Gift in jedem Zug.“