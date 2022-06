Kanada und Dänemark einigen sich : Kurioser Grenzstreit um kleine arktische Insel nach 49 Jahren beigelegt

Kopenhagen Der vielleicht entspannteste Grenzkonflikt zweier Länder hat nun ein offizielles Ende gefunden. Abgesandte der Länder Kanada und Dänemark hatten sich zuletzt auf der „umkämpften“ Insel immer wieder gegenseitig Spirituosen hinterlassen.

Nach fast fünf Jahrzehnten haben Dänemark und Kanada einen teils kurios geführten Grenzstreit in der Arktis beigelegt. Unter dem Abkommen, das nach der Unterzeichnung am Dienstag noch formal von beiden Staaten gebilligt werden muss, wird die 1,3 Quadratkilometer kleine, unbewohnte und vegetationslose Hans-Insel in der Nares-Straße zwischen Kanada und Dänemark aufgeteilt. „Dies sendet ein klares Signal, dass es möglich ist, Grenzstreitigkeiten ... in pragmatischer und friedlicher Weise zu lösen, sodass alle Parteien Gewinner sind“, sagte der dänische Außenminister Jeppe Kofod. Gerade in Zeiten von Krieg und Unruhen sei ein solches Signal wichtig.