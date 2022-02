Seit Ende Januar 2022 blockieren Trucker die Innenstadt von Kanadas Hauptstadt Ottawa. Viele Bürger haben sich ihnen angeschlossen. Ungeimpfte kanadische Lkw-Fahrer müssen derzeit bei Rückkehr aus den USA in eine 14-tägige Quarantäne. Doch dieser Ärger richtet sich nicht nur gegen eine Impfpflicht, sondern auch gegen die Regierung und deren Corona-Politik.

Am 27. Januar 2022 versammeln sich in der Nähe einer Autobahnüberführung Anhänger der Gruppe „Konvoi der Freiheit“. Ein Konvoi von Truckern startete am 23. Januar 2022 von Vancouver aus, um gegen das Mandat in der Hauptstadt Ottawa zu protestieren.