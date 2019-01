Odyssee in Kanada: Passagiere sitzen 16 Stunden in eiskaltem Flugzeug

Montreal Bei bitterer Kälte und ohne richtige Verpflegung haben rund 250 Passagiere 16 Stunden an Bord eines in Kanada festsitzenden Flugzeugs ausharren müssen. Grund dafür waren offenbar technische Probleme.

Die Maschine war auf dem Weg von Newark nach Hongkong und musste wegen eines medizinischen Notfalls an Bord zwischenlanden. In Goose Bay in der kanadischen Provinz Neufundland und Labrador wurde der betroffene Passagier in ein Krankenhaus gebracht. Anschließend konnte die Maschine dann wegen eines mechanischen Problems nicht wieder abheben - vermutlich, weil durch die Eiseskälte der Schließmechanismus einer Tür eingefroren war.