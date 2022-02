Suche nach Vermissten : Mindestens vier Tote bei Untergang von spanischem Fischtrawler vor Kanada

Madrid Das Schiff war in der Nacht zu Dienstag vor der Küste Kanadas gesunken. Drei Menschen konnten bisher gerettet werden, 15 weitere werden noch vermisst. Mindestens vier Besatzungsmitglieder haben das Unglück nicht überlebt.

Beim Untergang eines spanischen Fischtrawlers vor der Küste Kanadas sind mindestens vier Menschen ums Leben gekommen. Wie die spanische Küstenwache mitteilte, sank das Schiff in der Nacht zum Dienstag vor der Insel Neufundland vor der kanadischen Atlantikküste. Nach Angaben des Verkehrsministeriums in Madrid wurden nach dem Unglück vier Leichen geborgen. Die Rettungskräfte konnten demnach drei Menschen retten. Nach 15 Vermissten wurde noch gesucht.

Die drei Überlebenden wurden unterkühlt in einem Rettungsboot gefunden, wie die Behördenvertreterin Maica Larriba aus Pontevedra in der nordwestspanischen Region Galicien, der Heimatregion des Trawlers, im spanischen Rundfunk sagte. Die Rettungskräfte fanden den Angaben zufolge noch zwei leere Rettungsboote und suchten am Dienstag nach einem vierten.

Die kanadischen Rettungskräfte hatten nach eigenen Angaben am Dienstag aber noch Hoffnung, noch weitere Überlebende finden zu können. "Die Tatsache, dass wir bereits drei Überlebende in einem Rettungsboot gefunden haben, gibt uns die Hoffnung, dass andere entweder in ihre Überlebensanzüge oder in Rettungsboote steigen und das Schiff verlassen konnten", sagte Brian Owens vom kanadischen Rettungs-Koordinations-Zentrum der Nachrichtenagentur AFP.