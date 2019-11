Unglück in Kanada : Mehrere Menschen sterben bei Absturz von Kleinflugzeug

Kingston Noch ist unklar, was den Unfall ausgelöst hat. Sicher ist bislang nur, dass beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Osten Kanadas mehrere Menschen gestorben sind.

Bislang gebe es noch keine Hinweise auf die Unfallursache, sagte ein Sprecher der Polizei in Kingston in der Provinz Ontario am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Ermittlungen seien im vollen Gange. Die Unglücksmaschine war dem Sprecher zufolge klein und hatte sechs Sitzplätze. Der öffentliche TV-Sender CBC berichtete, dass das Flugzeug am Mittwoch von einem regionalen Flughafen nördlich von Toronto losgeflogen und schließlich wenige Kilometer von seinem Zielflughafen in Kingston abgestürzt sei. Zu dieser Zeit sei es in der Region windig gewesen.