Rekordwert 47,9 Grad : Kanada erlebt höchste Temperatur seiner Geschichte

Vancouver Nordamerika hat eine Hitzewelle erreicht. In der kanadischen Stadt Lytton verzeichneten die Wetterbehörden eine Höchsttemperatur von 47,9 Grad. Auch in anderen Orten wurden Rekordtemperaturen gemessen.

In einer Hitzewelle im Westen Kanadas haben die örtlichen Behörden die höchste Temperatur in der Geschichte des nordamerikanischen Landes gemessen. In der Stadt Lytton (Provinz British Columbia) verzeichneten die Behörden am Montag 47,9 Grad, wie die örtliche Wetterbehörde mitteilte. In dem Ort war bereits am Sonntag mit 46,6 Grad der Uralt-Rekord von 45 Grad in Midale (Saskatchewan) aus dem Jahr 1937 übertroffen worden.