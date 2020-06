Schicksal des Piloten ungewiss : Kampfjet der US-Luftwaffe in Nordsee abgestürzt

Ein F15-Kampfflugzeug der US Air Force startet von der Militärbasis in Lakenheath. Archivfoto. Foto: AFP/MAX NASH

London Ein Kampfjet der US-Luftwaffe ist in die Nordsee abgestürzt. Es habe sich um einen Routineflug des Modells F15C Eagle gehandelt, an Bord sei ein Pilot gewesen, teilte die US-amerikanische Luftwaffe mit. Ob er den Absturz überlebt hat, ist unklar.

Der Flieger sei vom Luftwaffenstützpunkt Lakenheath in Großbritannien losgeflogen und um 9.40 Uhr Ortszeit ins Meer gestürzt. Britische Such- und Rettungstrupps beteiligten sich an der Suche nach der Absturzstelle. Unklar ist laut dem Stützpunkt noch, ob der Pilot überlebt hat und was die Ursache für den Absturz war.