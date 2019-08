Kampf gegen Klimawandel : Inder pflanzen 220 Millionen Bäume an einem Tag

Inder pflanzen 220 Millionen Bäume an einem Tag

Ein indischer Schuljunge hält einen Setzling in Händen (Archivbild). Foto: AFP/CHANDAN KHANNA

Lakhnau Am Freitag haben hunderttausende Inder 220 Millionen Bäume gepflanzt. An der Aktion hätten sich mehr als eine Million Schüler, Abgeordnete, Beamte und andere Menschen beteiligt, sagte der Forstbeamte Bivhas Ranjan.

Sie hätten Setzlinge an Straßen, Eisenbahngleisen und in Wäldern im Unionsstaat Uttar Pradesh gepflanzt. Das Ziel 220 Millionen sei am Nachmittag (Ortszeit) erreicht worden.