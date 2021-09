Kampagne von Xi Jinping : China verbietet feminine Männer im Fernsehen

Auf einem TV-Gerät, der in einer Touristenunterkunft unter einem Foto von Staats- und Parteichef Xi steht, ist ein Mann in einer Talkshow zu sehen (Archivfoto):. Foto: dpa/Mark Schiefelbein

Peking Die chinesische Regierung will im Fernsehen nur noch Männer mit klar maskuliner Ausstrahlung sehen. Die Sender müssten „verweichlichten Männern und anderer abnormer Ästhetik entschlossen ein Ende machen“, hieß es in einer Anordnung, die Teil von Xi Jinpings Kampagne zur „nationalen Verjüngung“ ist.

In der Anordnung fiel das Schimpfwort „Niang Pao“ (wörtlich übersetzt etwa „Mädchenpistolen“), das für solche Persönlichkeiten verwendet wird, die nicht mehr gezeigt werden sollen.

Die Anordnung reiht sich ein in die von Staats- und Parteichef Xi Jinping ausgerufene Kampagne zur „nationalen Verjüngung“ mit einer stärkeren Kontrolle von Wirtschaft, Bildung , Kultur und Religion durch die Kommunistische Partei. Aufmerksamkeit für Prominente gilt dabei als ungesund. Den Behörden sind chinesische Popstars suspekt, die sich vom elegant bis mädchenhaften Auftreten südkoreanischer und japanischer Sänger beeinflussen lassen, anstatt chinesische Jünglinge zu männlichem Auftreten anzuhalten.

Erst am Mittwoch war der Zugang Minderjähriger zu Onlinespielen auf maximal drei Stunden pro Woche begrenzt worden, und zwar nur freitags, an den Wochenenden und an Feiertagen.